Шакири уверен, что начнет играть за "Ливерпуль"

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири не сомневается, что ему выпадет шанс в этом сезоне.

Минувшим летом Шакири перебрался на "Энфилд" из "Стоука". "Красные" заплатили за швейцарца 13 миллионов фунтов, но пока вингер лишь довольствуется выходами со скамейки.

Шакири понимает, что ему будет непросто вытеснить из состава кого-либо из атакующей троицы в лице Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха и Садио Мане. Но Джердан настроен оптимистично.

"Я совершенно спокоен по этому поводу. У нас впереди множество матчей, каждый получит свой шанс и сможет играть. Стиль "Ливерпуля" меня не удивил. Я уже знал Юргена Клоппа, поэтому никаких сюрпризов для меня не было", - сообщил Шакири Daily Mail.




Метки Ливерпуль, Шакири

Автор foxmcfc   

Дата 14.09.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 658

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yulyatsikina 14.09.2018 14:17 # yulyatsikina
    С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm

    (ответить)

  2. fc-oil 14.09.2018 14:12 # fc-oil
    Ловрен 2.0. Так же трещит без умолку.

    (ответить)

  3. manutd-20champ 14.09.2018 14:05 # manutd-20champ
    разве что в КАЛе

    (ответить)

  4. serserser606 14.09.2018 14:00 # serserser606
    говорящий карлик

    (ответить)

  5. ccchelsea 14.09.2018 13:05 # ccchelsea
    Слишком много этого днаря.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: