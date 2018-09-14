Шакири уверен, что начнет играть за "Ливерпуль"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири не сомневается, что ему выпадет шанс в этом сезоне.
Минувшим летом Шакири перебрался на "Энфилд" из "Стоука". "Красные" заплатили за швейцарца 13 миллионов фунтов, но пока вингер лишь довольствуется выходами со скамейки.
Шакири понимает, что ему будет непросто вытеснить из состава кого-либо из атакующей троицы в лице Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха и Садио Мане. Но Джердан настроен оптимистично.
"Я совершенно спокоен по этому поводу. У нас впереди множество матчей, каждый получит свой шанс и сможет играть. Стиль "Ливерпуля" меня не удивил. Я уже знал Юргена Клоппа, поэтому никаких сюрпризов для меня не было", - сообщил Шакири Daily Mail.
14.09.2018 13:00
Просмотров: 658
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
С удовoльствием рaздвину нoжки для кyни и сделаю шикарный минeтик с продолжением взамен! Пиши мне на caйте https://clck.ru/EHSKm
(ответить)
Ловрен 2.0. Так же трещит без умолку.
(ответить)
разве что в КАЛе
(ответить)
говорящий карлик
(ответить)
Слишком много этого днаря.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий