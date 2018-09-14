Шакири уверен, что начнет играть за "Ливерпуль"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири не сомневается, что ему выпадет шанс в этом сезоне.

Минувшим летом Шакири перебрался на "Энфилд" из "Стоука". "Красные" заплатили за швейцарца 13 миллионов фунтов, но пока вингер лишь довольствуется выходами со скамейки.



Шакири понимает, что ему будет непросто вытеснить из состава кого-либо из атакующей троицы в лице Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха и Садио Мане. Но Джердан настроен оптимистично.



"Я совершенно спокоен по этому поводу. У нас впереди множество матчей, каждый получит свой шанс и сможет играть. Стиль "Ливерпуля" меня не удивил. Я уже знал Юргена Клоппа, поэтому никаких сюрпризов для меня не было", - сообщил Шакири Daily Mail.