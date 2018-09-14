Стерлинг требует от "Сити" 275 тысяч фунтов в неделю

Вингер Рахим Стерлинг рассказал боссам "Манчестер Сити", что подпишет новый контракт, но только если клуб увеличит его зарплату на 100 тысяч фунтов.

Действующий контракт Стерлинга, по которому игрок зарабатывает 175 тысяч фунтов в неделю, истекает уже в конце следующего сезона. Переговоры о продлении сотрудничества до сих пор не увенчались успехом.



Как сообщает The Times, в ближайшее время "Сити" возобновит диалог с игроком сборной Англии. На встрече Стерлинг попросит увеличить его оклад до 275 тысяч фунтов каждые семь дней.



Клуб с "Этихад" настороженно относится к финансовому фейр-плей от УЕФА, поэтому дополнительно обсудит с Рахимом вопрос имиджевых прав и разного рода бонусы. Если Стерлинг выбьет столь выгодную сделку, он начнет зарабатывать на одном уровне с плеймейкером Кевином Де Брюйне.