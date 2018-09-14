С "Эвертона" могут снять очки за попытку переманить Силву

В отношении "Эвертона" начато независимое расследование по поводу незаконных попыток переманить тренера Марку Силву в период работы того в "Уотфорде". "Ирискам" грозят самые серьезные последствия, вплоть до снятия очков.

Напомним, "Эвертон" пытался переманить Силву от "шершней" прошлой осенью, но безуспешно. Однако эта ситуация дестабилизировала ситуацию на "Викаридж Роадж", и в январе клубу пришлось самостоятельно уволить Марку, который летом все-таки возглавил "ирисок".



Также минувшим летом "Уотфорд" продал мерсисайдцам нападающего Ришарлисона за 40 миллионов фунтов, после чего вновь предъявил претензии конкуренту по Премьер-Лиге насчет Силвы, потребовав денежной сатисфакции.



Изначально руководство Премьер-Лиги настаивало на том, чтобы два клуба попытались договориться между собой, однако это оказалось невозможно. Теперь, сообщает The Times, конфликтующие стороны рассудят независимые юристы, нанятые руководством лиги.



В отношении "ирисок" уже начато расследование, в рамках которого может быть запрошена вся переписка и записи телефонных разговоров Силву и руководителей "Эвертона", включая хозяина клуба Фархада Мошири.



Если "Эвертон" признают виновным, наказание может быть крайне суровым. "Ирискам" грозит внушительный штраф или даже снятие очков, чтобы стало бы беспрецедентным случаем для Премьер-Лиги.