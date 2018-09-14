Дэвид Голд призвал коллег по Премьер-Лиге объявить войну агентам

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд предложил коллегам по Премьер-Лиги отказаться от услуг агентов и заключать трансферы, не платя посредникам.

Согласно исследованию The Times, в прошлом сезоне клубы высшего английского дивизиона потратили на посреднические услуги 211 миллионов фунтов, причем в четырех из пяти случаев — постоянный переход, арендное соглашение или новый контракт — сделка имело двойное представительство, когда агент получал деньги сразу от двух из трех участвующих сторон (продающего клуба, покупающего клуба, игрока).



Столь порочная практика многим не нравится. На собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг Голд предложил коллегам подумать о том, чтобы только игроки платили агентские, но никак не клубы.



На прошедшей встрече Голд был очень резок в высказываниях, сообщает BBC. Дэвид говорил, что агенты "начинают управлять футболом" и "высасывают тонны денег".



"Я не могу поверить, что мы всего лишь говорим об этом. За исключением самих агентов, каждый против них, они не делают ничего для футбола. FA определенно разделяет наши чувства, и нужно что-нибудь предпринять. С самого начала это является не тем, чего мы хотим, и не тем, чено хотят они".



"Теперь дело за ФИФА и УЕФА, мы должны действовать сообща. Надеюсь, они не подведут", — говорил Голд.



В качестве конкретных шагов Голд призывает обязать всех агентов, работающих в Англии, сдавать экзамен; требовать от агентов, работающих с игроками из Англии, иметь счета в британских банках; проводить транзакции с участим английских клубов только через эти счета; обязать агентов, работающих в Англии, ежегодно отчитываться о финансах перед FA; заставить платить агентские только игроков — на протяжении всего срока действия контрактов, а не единоразово по заключении сделки.