Клубы Премьер-Лиги заплатили агентам 211 миллионов фунтов в прошлом сезоне

В прошлом сезоне клубы Премьер-Лиги потратили на услуги футбольных агентов 211 миллионов фунтов — на 37 млн. больше, чем годом ранее.

В указанный период клубы высшего английского дивизиона осуществил 541 трансферную транзакцию, включая постоянные переходы, арендные соглашения и новые контракты.



При заключении сделок платить свои комиссионные получает агент не только покупающего клуба, но и агент продающего клуба и агент игрока. The Times удалось установить, что среди этих 541 транзакций есть минимум одна, когда в роли всех трех посредников выступает одно и то же лицо. В 426 (или 79%) случаях имеет место двойное представительство.



Такая же ситуация, например, возникла в 2016 году, когда Мино Райола представлял "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и полузащитника Поля Погба, заработав со всех трех 41 млн. фунтов суммарно.



Больше других на услуги агентов в прошлом сезоне потратился "Ливерпуль" — 26.8 млн. фунтов. Следом идут "Челси" (25.1 млн. фунтов), "Манчестер Сити" (23.5 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (18 млн. фунтов). Меньше всех озолотились агенты на "Хаддерсфилде" (2.5 млн. фунтов), "Бернли" (3.3 млн. фунтов), "Брайтоне" (4.4 млн. фунтов).



