Лэмпард исключает воссоединение с Терри

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард исключил воссоединение с защитником Джоном Терри, который возобновил поиски клуба после сорвавшегося перехода в московский "Спартак".

На текущей неделе 37-летний Терри подтвердил, что отклонил предложение из России по причинам семейного характера. Сразу после этого Джона принялись настойчиво сватать на "Прайд Парк", где с этого сезона трудится его бывший товарищ по "Челси" и сборной Англии Лэмпард.



Однако Фрэнк достаточно быстро зарубил эти спекуляции на корню. Лэмпард исключил переход ветерана, пускай тот и доступен свободным агентом.



"Букмекеры не всегда бывают правы, не так ли? Джон великолепный лидер, великолепный игрок, и он все еще на многое способен. Но у нас есть варианты в обороне, поэтому мы не будем приглашать его. Джон будет хорош везде, куда бы ни отправился".



"Этот переход не был возможен для нас. Я принимаю решения вместе с владельцев в зависимости от того, что мы можем или не можем. Летом у нас были приоритетные позиции, и мы упорно старались понизить возраст команды. Я должен был расставлять приоритеты, вот и все".



"Джон лучший капитан, с которым я когда-либо играл, и по тому, что он дает на поле и в раздевалке, ему нет равных. Куда бы он ни отправился как игрок или тренер, он будет великолепен благодаря своему характеру", — цитирует Лэмпарда Daily Express.