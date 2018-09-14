Почеттино не считает, что Кейн устал
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не считает, что нападающий Харри Кейн стал жертвой усталости.
Минувшее лето получилось очень насыщенным для Кейна, который добрался со сборной Англии до полуфинала Чемпионата Мира в России и стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.
Тем не менее, в интересах своего клуба Харри досрочно вернулся из отпуска и даже смог впервые в своей карьере забить в августе. Однако последние матчи, особенно за сборную Англии, показали, что Кейну не хватает свежести.
Впрочем, Почеттино эту точку зрения не разделяет и верит, что в скором времени 23-летний нападающий восстановит свою привычную игру и развеет опасения насчет усталости.
"Думаю, он в форме. Я не читаю и не слушаю, что происходит вокруг. Важнее всего то, во что верим мы сами".
"Для меня он несомненно является одним из лучших нападающих в мире. Когда нападающий не отправляет мяч в сетку и не забивает голы, вы всегда находите какую-то причину, но я думаю, он в форме".
"Это лишь вопрос времени, прежде чем он начнет забивать голы. Харри Кейн очень важен для нас. У меня нет сомнений насчет того, что он один из лучших игроков в Англии и Европе", — сообщил Почеттино Sky Sports.
14.09.2018 07:00
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