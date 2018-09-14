Гвардиола рассказал об отступных в контракте Де Брюйне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что отступные по контракту полузащитника Кевина Де Брюйне составляют 250 миллионов евро (223 млн. фунтов).

В прошлом сезоне Де Брюйне сыграл ключевую роль в завоевании "горожанами" титула Премьер-Лиги с попутным обновлением множества рекордов. И именно Кевин получил награду лучшему плеймейкеру дивизиона.



В данный момент 27-летний бельгиец отсутствует с травмой колена и вернется только в ноябре, однако Гвардиола по-прежнему с восхищением высказывается об игроке, который ранее в этом году заключил новый долгосрочный контракт.



"Он очень хорош. Он очень динамичный игрок. Как-то (тренер "Лидса") Марсело Бьелса сказал мне, что он его любимый игрок. Он умеет все на поле".



"В другой день я встречался с его родителями, и так часто бывает, что ты понимаешь, почему дети такие, видя их родителей. Он невероятный парень. Его отступные составляют 250 миллионов евро. Мне жаль, но он не продается", — сообщил Гвардиола Universo Valdano.