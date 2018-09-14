Стремительный взлет Энди Робертсона

Еще пять лет назад Энди Робертсон играл за любительский клуб "Куинз Парк" в Шотландии, а весной этого года стал участником финала Лиги Чемпионов в составе "Ливерпуля". Стремительный взлет левого защитника, избранного недавно капитаном сборной Шотландии, стал надеждой для всего шотландского футбола, переживающего непростые времена.

В возрасте 15 лет Энди Робертсон был выброшен за борт академией "Селтика", чьи тренеры посчитали его слишком хлипким для игры в футбол — даже на позиции крайнего защитника. В 16 лет Энди согласился играть за "Куинз Парк", но параллельно начал искать работу, так как в этом некогда славном клубе сейчас денег за игру в футбол не платят. Позже журналисты откопали в твиттере Робертсона запись тех времен, которая обрела статус культовой: "Жизнь в этом возрасте без денег — отстой. Мне нужна работа".



"Куинз Парк" — клуб со 150-летней историей, ставший единственной шотландской командой, игравшей в финале Кубка Англии, причем дважды, в 1884 и 1885 годах. "Селтика", в чью академию Эндрю Робертсон попал в юном возрасте, в то время не существовало, но "Куинз Парк" дорого обошлось желание выступать в Англии еще в то далекое время. Клуб был дисквалифицирован шотландской Ассоциацией и допущен к соревнованиям лишь в лиге Глазго. С тех пор и обитает в любительском футболе, нося звание, наверное, самого известного любительского клуба Британии, и проводя свои матчи на национальной арене — "Хэмпден Парк".



Робертсон, получивший таки копеечную работу на "Хэмпден Парк" в придачу к игре в футбол, ставшей на время для него неоплачиваемым хобби, был в отчаянии, но оставался достаточно квалифицированным футболистом. По имеющимся сведениям, во время его дебюта за "Куинз Парк" против "Бервик Рейнджерс" на стадионе присутствовало всего 372 зрителя, но каким-то образом о Робертсоне прознали в "Данди Юнайтед", где он оказался уже в следующем сезоне.



"Данди Юнайтед" в ту пору был клубом шотландской Премьер-Лиги и Робертсон неожиданно для многих уже в первом матче сезона оказался в основе на левом фланге и провел полноценный сезон, пробившись параллельно в молодежную сборную Шотландии. Сезон завершился для "Юнайтед" победой в полуфинале Кубка Шотландии над "Рейнджерс" на "Айброксе" (и поражением в финале от "Сент-Джонстона"), а Робертсон был признан молодым Игроком Года в Шотландии.



"Селтик" наверняка хотел исправить свою ошибку и забрать к себе Робертсона вместе с тремя его одноклубниками — Стюартом Армстронгом, Гари Макай-Стивеном и турком Надиром Чифтчи. Все они раскрылись в "Данди Юнайтед" в том сезоне под руководством легенды "кельтов" Джеки Макнамары, но путь Эндрю лежал в английскую Премьер-Лигу — в "Халл Сити". "Тигры" заплатили за него всего 2.85 млн фунтов, и у "Селтика" едва ли бы нашлись такие деньги на левого защитника.



Первый сезон Робертсона в Премьер-Лиге был не слишком удачным — "тигры" вылетели в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернулись со Стивом Брюсом. Робертсон стал ключевым игроком команды, проведя 42 матча в чемпионате с двумя забитыми голами, и отличился в плей-офф, где "Халл" обыграл в финале "Шеффилд Уэнсдей". Тяжелый сезон 2016/17 завершился очередным вылетом "тигров" в Чемпионшип — уже с Марку Силвой, но Робертсон в первый дивизион не вернулся.



Достаточно неожиданно для многих его подписал "Ливерпуль" — за небольшую сумму в 8 млн. фунтов, в качестве дублера для Альберто Морено. Честно говоря, в то время было немало сомнений как на предмет того, нужен ли Робертсон "Ливерпулю", так и на счет его перспектив на новом месте. Казалось, что Энди делает слишком широкий шаг вперед и рискует скиснуть на скамейке запасных "красных", тогда как мог бы играть в основе более скромного клуба Премьер-Лиги. В то время его уже считали самым прогрессирующим шотландским игроком, и в Шотландии его решение обсуждалось активно, с привлечением Кенни Далглиша и Гордона Страчана в качестве экспертов.



Все мы знаем, что произошло в итоге. Джеймса Милнера, который закрывал позицию левого защитника в сезоне 2016/17 Клопп перевел в полузащиту, Альберто Морено получил травму в декабре, а Робертсон подменил его так, что по итогу сезона его называли лучшим подписанием в Премьер-Лиге, а место в составе "Ливерпуля" на финал Лиги Чемпионов не обсуждалось вообще.



Энди впечатлил Клоппа трудовой этикой на тренировках, став более молодой копией Джеймса Милнера — энергичный стиль игры Робертсона, успевавшего закрывать всю бровку, прессинговать, совершать рейды к чужим воротам, которые всегда заканчивались обострением и зрячим прострелом на кого-то из тройки форвардов, покорил всех на "Энфилде". Уже очень скоро Энди Робертсону посвятили там персональную песню, а Альберто Морено грустно занял свое место на скамейке, понимая, что с таким Робертсоном возвращение в основу ему не светит.



Финал в Киеве стал пока что самым большим разочарованием в карьере Робертсона с момента отчисления из академии "Селтика", но семья помогла ему справиться с горечью поражения от "Реала". В Киев вслед за Энди прилетело более 20 его родственников и друзей, а самое правильное решение по прилету домой нашел отец Энди — на следующий день после финала семейство Робертсонов выбирало в местном супермаркете оборудование для барбекю, с последующими семейными посиделками, где слово "футбол" не упоминалось ни разу.

Пересмотрел финал Энди позже. Как он это любит делать, в одиночку. "Это были жестокие часы. Я смотрел первые полчаса игры и даже тогда думал: "У нас все получится!" Но очевидно, что после этого все пошло не так. Я честно считаю, что после второго гола ветер перестал надувать наши паруса, и мы не знали, как вернуться в игру".



После столь стремительного взлета к Энди пришла популярность, но он остался все тем же простым парнем. По ходу прошлого сезона Робертсон услышал, что юный болельщик "Ливерпуля" отдал свои карманные деньги продовольственному банку, обеспечивающему едой бездомных, и отправил ему футболку с автографом Роберто Фирмино вместе с письмом, в котором хвалил парня за достойный поступок.



Еще будучи 21-летним игроком "Халла", Робертсон выступил с таким предложением в твиттере для своих подписчиков: "Нормальный подарок на 21-летие — бутылка водки или шампанского, но я не пью по ходу сезона. Когда чемпионат закончится, у меня будет несколько бокалов пива с моим стариком. Так что, если кто-то захочет купить мне бутылку водки, я бы предпочел, чтобы вы пожертвовали 20 фунтов на благотворительность".



Перед стартом сборной Шотландии Энди Робертсон, проведший с 2014 года уже 23 матча в составе "тартановой" команды и забивавший в ворота Англии и Литвы, был избран капитаном, что его изрядно удивило. Прогресс Робертсона, который за пять лет поменял футболку любительского шотландского клуба на форму с эмблемой финала Лиги Чемпионов, вдохновляет многих в Шотландии, а Энди считают символом подъема футбола в стране, шансом вернуть былое величие или хотя бы снова вернуться в число серьезных футбольных стран в Европе.



Робертсон — редкий пример шотландского игрока, который заиграл в Премьер-Лиге без большого опыта выступлений в составе двух шотландских грандов — "Селтика" и "Рейнджерс". Да, Энди остается воспитанником академии "кельтов", где были заложены все его базовые навыки, но самым полезным для карьеры Робертсона решением "кельтов" оказалось решение не подписывать с ним профессиональный контракт, что сложно назвать каким-то шаблоном для превращения других шотландских юниоров в финалистов Лиги Чемпионов "за пять лет".



Главные качества Энди Робертсона — трудолюбие, исключительная трудовая этика и умение работать на команду. Он достаточно много стал забивать сам, но чаще всего Энди во время своих проходов к чужой штрафной нацелен на точную передачу партнеру. В этом сезоне Робертсон уже отдал две голевые передачи — по одной Салаху и Мане, а в прошлом у него было их пять — Салаху (две), Коутиньо, Мане и Ловрену. Есть все предпосылки к тому, что Робертсон станет одним из главных ассистентов в "Ливерпуле" в этом сезоне, а его прогресс продолжится. Покупка его стала большой удачей для "красных" в прошлом сезоне, но в будущем может обрести статус гениального решения — за 8 млн. фунтов в наши дня в Премьер-Лиге купить игрока вообще сложно, а уж такого — невозможно!



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru