Невилл прогнозирует "Юнайтед" третье-четвертое место

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что в этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" финиширует ниже, чем в прошлом.

Прошлую кампанию "красные дьяволы" завершили со впечатляющим отставанием от чемпиона, но при этом на втором месте. Однако на сей раз Невилл прогнозирует команде Жозе Моуриньо только третью-четвертую позицию и вдобавок считает, что "Юнайтед" нуждается в январских приобретениях.



"Я по-прежнему надеюсь, что им каким-нибудь образом, в первую очередь превозмогая себя, удастся поучаствовать в чемпионской гонке, невозможность чего угнетает людей".



"Если они смогут остаться в гонке в января и подпишут одного-двух защитников в январе, у них, возможно, появятся шансы на титул, но я сомневаюсь насчет этого. Думаю, "Юнайтед" будет третьим или четвертым".



"Хотите верьте, хотите нет, но мне понравился матч против "Тоттенхэма", особенно первые 40 минут. Затем я посмотрел матч против "Бернли" и подумал, что они были действительно хороши. Надеюсь, это был переломный момент для них", — сообщил Невилл The Times.