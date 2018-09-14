Невилл прогнозирует "Юнайтед" третье-четвертое место

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что в этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" финиширует ниже, чем в прошлом.

Прошлую кампанию "красные дьяволы" завершили со впечатляющим отставанием от чемпиона, но при этом на втором месте. Однако на сей раз Невилл прогнозирует команде Жозе Моуриньо только третью-четвертую позицию и вдобавок считает, что "Юнайтед" нуждается в январских приобретениях.

"Я по-прежнему надеюсь, что им каким-нибудь образом, в первую очередь превозмогая себя, удастся поучаствовать в чемпионской гонке, невозможность чего угнетает людей".

"Если они смогут остаться в гонке в января и подпишут одного-двух защитников в январе, у них, возможно, появятся шансы на титул, но я сомневаюсь насчет этого. Думаю, "Юнайтед" будет третьим или четвертым".

"Хотите верьте, хотите нет, но мне понравился матч против "Тоттенхэма", особенно первые 40 минут. Затем я посмотрел матч против "Бернли" и подумал, что они были действительно хороши. Надеюсь, это был переломный момент для них", — сообщил Невилл The Times.



Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2018 00:05

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  1. ccchelsea 14.09.2018 00:41 # ccchelsea
    Бля он долбаёб или что? Пятое место максимум.

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  2. gio 14.09.2018 00:20 # gio
    он такой же предсказатель какой и тренер

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  3. danny949494 14.09.2018 00:17 # danny949494
    А Манкуниум прогнозирует чемпионство в этом сезоне.

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  4. suddenly 14.09.2018 00:16 # suddenly
    >>Если они смогут остаться в гонке в января и подпишут одного-двух защитников

    Таджик Михайло в своем стиле

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  5. chebrec 14.09.2018 00:05 # chebrec
    Четвертый

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