Эмери хочет заключить новый контракт с Монреалем

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что хочет заключить новый контракт с крайним защитником Начо Монреалем.

Минувшим летом ходили слухи, что Монреаль может вернуться на родину в Испанию, не найдя своего места в планах нового рулевого "канониров".



Однако опасения оказались напрасны, 32-летний Монреаль остался основным игроком команды. На текущей неделе Начо сообщил, что уже договаривается о новой сделке с "Арсеналом", и Эмери это только приветствует.



"В первую очередь хочу сказать, что я знаю Монреаля еще по выступлениям в Испании, за "Осасуну" и "Малагу". Придя сюда, я узнал нового Начо Монреаля, который провел здесь шесть лет".



"Поработав с ним две недели, два месяца, теперь я могу сказать, что я очень доволен им, потому что ему 32 года, но в физическом отношении он демонстрирует очень хороший уровень".



"Последнее очень важно для меня. Думаю, нам нужно найти способ, чтобы заключить с ним новый контракт и сохранить его в "Арсенале", — приводит слова Эмери Evening Standard.