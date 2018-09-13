Пюэль не знает, есть ли в новом контракте Магуайра пункт об отступных

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль не знает, есть ли в новом контракте защитника Харри Магуайра пункт об отступных.

На прошлой неделе Магуайр связал свое будущее с "лисами" на следующие пять лет, увеличив свою зарплату с 45 до 80 тысяч фунтов в неделю, хотя это все равно весьма скромное жалование относительно того, на которое Харри мог бы рассчитывать в случае перехода в "Манчестер Юнайтед", настойчиво им интересовавшийся минувшим летом.



Согласно некоторым слухам, 25-летний игрок сборной Англии так легко согласился на новую сделку лишь с предусмотренным пунктом о фиксированной стоимости выкупа его трансфера, что оставляло бы Магуайру возможность беспрепятственно уйти в топ-клуб в будущем, однако Пюэль об этом ничего не знает.



"Я не знаю деталей контракта. Я лишь могу сказать, что всем в клубе и нашим фанатам было приятно. Новый контракт Харри отражает амбиции клуба и владельцев, и это вселяет в болельщиков очень хорошее ощущение на будущее".



"То же самое и для команды — мы удерживаем своих лучших игроков, и это хорошая вещь, чтобы продолжать развиваться. Харри знает, насколько он хорош и насколько важен для клуба. В национальной команде он всегда демонстрирует отличную игру".



"Возможен ли интерес к нему в будущем? Важнее всего для меня продолжать работать с ним и помогать ему и его партнерам по команде развиваться. Если после окончания этого сезона, как и любого другого, что-нибудь будет, там и посмотрим", — цитирует Пюэля Sky Sports.