Почеттино намекнул на новый контракт с Алдервейрелдом

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино намекнул, что его клуб может заключить новый контракт с защитником Тоби Алдервейрелдом.

О том, что Алдервейрелд не собирается подписывать новый контракт, стало известно задолго до минувшего трансферного окна. Однако Тоби так и не покинул Северный Лондон летом, несмотря на слухи об интересе к его персоне со стороны "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и ПСЖ.



Более того, на днях 29-летний игрок сборной Бельгии даже заявил, что у него не было желания уйти из "Тоттенхэма". Учитывая это, Почеттино не исключает, что Тоби укротит свои аппетиты и свяжет свое будущее со "шпорами".



"Слушайте, давайте оставим эту историю. Трансферное окно в Англии и Европы закрыто, и давайте жить дальше".



"Я всегда вам говорил, что не обсуждаю такого рода ситуации. Может ли он все еще заключить новый контракт? Возможно, да. Или, возможно, нет. С этим разбирается клуб. Обсуждать индивидуальные ситуации — не моя работа".



"Думаю, предельно ясно, что у каждого из игроков своя ситуация, но клуб очень четко себя ведет. Когда что-нибудь происходит, мы как можно скорее объявляем об этом. Я не собираюсь обсуждать вещи индивидуального характера. Это никому не поможет", — цитирует Почеттино Daily Mail.