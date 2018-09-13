Эмери: "Мы очень хорошо ладим с Озилом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заверил, что в его отношения с полузащитником Месутом Озилом все хорошо.

Напомним, Озил внезапно не попал в заявку "канониров" на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в прошлом месяце, в связи с чем появились слухи о конфликте, произошедшем между Месутом и Унаи на тренировочной базе.



Эмери уже не раз опровергал эти слухи, объясняя отсутствие игрока болезнью, а сегодня дополнительно заверил, что он не ссорился с Озилом.



"Мы очень хорошо ладим. Работая здесь, мне очень часто приходится комментировать то, что люди говорят про нас".



"У меня очень хорошие отношения с Озилом, и я подстегиваю его к профессиональному развитию, чтобы он демонстрировал свои лучшие качества и свою лучшую игру за нас", — цитирует Эмери Daily Mirror.