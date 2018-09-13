"Манчестер Сити" заработал 500 миллионов фунтов за прошлый сезон

"Манчестер Сити" отчитался о финансах за сезон 2017/18. В течение этого периода клуб с "Этихад" заработал рекордные для себя 500.5 миллионов фунтов.

Таким образом, "горожане" впервые в своей истории преодолели 500-миллионный барьер. Рост доходов относительно предыдущего 12-месячного периода составил 5.41% — или 27.1 млн. фунтов.



В указанном сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы завоевали титул Премьер-Лиги, обновив рекорды лиги по количеству очков, забитых голов и выигранных матчей. Вдобавок "Сити" пополнил свой трофейный кабинет Кубком Лиги.



При этом чистая прибыль "горожан" за прошлый сезон составила 10.4 млн. фунтов. Это означает, что клуб работает в плюс вот уже четыре года кряду, тогда как в первые шесть лет при шейхе Мансуре в качестве владельца "Сити" демонстрировал огромные убытки.



Также можно отметить, что на зарплаты "Сити" тратит около 52% от заработанных средств. Такой показатель считается вполне здоровым.



"Сезон 2017/18 войдет в историю из-за того невероятного футбола, который все мы наблюдали. Мы наполнены необычайным чувством гордости по поводу работы Пепа Гвардиолы, игроков и персонала, который без устали трудится, поддерживая их всех. Очевидно, что теперь наша цель состоит в том, чтобы укрепить прошлогодние достижения", — сообщил президент "Сити" Халдун Аль Мубарак.