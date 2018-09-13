Шакири советует "Ливерпулю" равняться на "Баварию" в плане трофеев

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири призвал свою команду равняться на "Баварию" и стремиться к завоеванию трофеев.

Как известно, при Юргене Клоппе "красные" до сих пор не завоевали ни одного трофея, хотя их прогресс за этот период очевиден, а новый сезон "Ливерпуль" начал со 100-процентным результатом.

Шакири, который за почти три года в "Баварии" успел выиграть два титула Бундеслиги, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, два Кубка Германии и клубный Чемпионат Мира, считает, что "Ливерпулю" жизненно важно прервать свою трофейную засуху.

"Ливерпуль" обязан ставить перед собой цель сражаться за трофеи. Они являются большой командой, а у больших команд должна быть цель в виде завоевания трофеев".

"Выиграть Премьер-Лигу сложно, потому что здесь много больших команд, а конкуренция высока. Ты должен быть очень, очень хорош на протяжении сезона, чтобы иметь шансы на титул".

"В "Баварии" у нас не было никакой другой установки, кроме завоевания трофеев".

"Ливерпуль" является одной из крупнейших команд в мире. Они очень хорошо выступили в прошлом году. К сожалению, они не завоевали трофей, но теперь мы постараемся сделать шаг вперед и выиграть какие-нибудь награды. Теперь это самая важная цель — трофеи", — цитирует Шакири Daily Mail.



Метки Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 13.09.2018 18:59 # gerrard08
    Я бы посоветовал бы Шаку конечно в основу попасть лучше, но лан.

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  2. stamford-bridge 13.09.2018 18:29 # stamford-bridge
    xyли не на Реал сразу

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  3. pistolero-lfc 13.09.2018 18:24 # pistolero-lfc
    чувака купили раздавать интервью, чтоб других не отвлекали?

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  4. chr1s8rown 13.09.2018 18:09 # chr1s8rown
    красавчик

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