Шакири советует "Ливерпулю" равняться на "Баварию" в плане трофеев

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири призвал свою команду равняться на "Баварию" и стремиться к завоеванию трофеев.

Как известно, при Юргене Клоппе "красные" до сих пор не завоевали ни одного трофея, хотя их прогресс за этот период очевиден, а новый сезон "Ливерпуль" начал со 100-процентным результатом.



Шакири, который за почти три года в "Баварии" успел выиграть два титула Бундеслиги, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, два Кубка Германии и клубный Чемпионат Мира, считает, что "Ливерпулю" жизненно важно прервать свою трофейную засуху.



"Ливерпуль" обязан ставить перед собой цель сражаться за трофеи. Они являются большой командой, а у больших команд должна быть цель в виде завоевания трофеев".



"Выиграть Премьер-Лигу сложно, потому что здесь много больших команд, а конкуренция высока. Ты должен быть очень, очень хорош на протяжении сезона, чтобы иметь шансы на титул".



"В "Баварии" у нас не было никакой другой установки, кроме завоевания трофеев".



"Ливерпуль" является одной из крупнейших команд в мире. Они очень хорошо выступили в прошлом году. К сожалению, они не завоевали трофей, но теперь мы постараемся сделать шаг вперед и выиграть какие-нибудь награды. Теперь это самая важная цель — трофеи", — цитирует Шакири Daily Mail.