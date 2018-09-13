Джо Харт: "У меня все классно с Гвардиолой"

Голкипер "Бернли" Джо Харт признался, что расстался с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой в хороших отношениях.

Едва заступив на тренерский мостик "горожан" в 2016 году, Гвардиола не дал ни единого шанса Харту, который был вынужден провести позапрошлый сезон в аренде в "Торино", а прошлый — в "Вест Хэме".



Минувшим летом Джо окончательно разорвал отношения с "Сити", однако 31-летний англичанин не держит зла на Гвардиолу.



"У меня все классно с Пепом. Думаю, он тренер топ-уровня".



"Он взялся за работу и был предельно честен со мной. Я посмотрел в его глаза, пожал его руку и поблагодарил его за честность. Я не благодарил его за его мнение, но по своей честности ему нет равных. Мы старались найти лучшее решение в плохой ситуации для нас обоих".



"Так все и было. Я ушел, упорно работал, тренировался с Сити", и меня хорошо там приняли во время двух последних предсезонных периодов. Это могло быть немного неловко, но не было", — сообщил Харт Sky Sports.