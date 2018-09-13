"Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем" без Льориса и Алли

"Тоттенхэм" не сможет рассчитывать на голкипера Уго Льориса и полузащитника Деле Алли в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, Льорис получил травму бедра в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в конце августа. "Шпоры" надеялись, что их капитан будет готов вернуться сразу после международной паузы, но этого не произойдет.



Еще одной большой потерей "Тоттенхэма" станет Алли, который досрочно вернулся из расположения сборной Англии с повреждением задней поверхности бедра.



"Алли получил небольшую травму после 20 сыгранных минут против Испании на "Уэмбли". Я расстроен, потому что нам будет не хватать его в этом матче и, возможно, в матче Лиги Чемпионов против "Интера" (18 сентября)", — цитирует главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино ESPN.



Также Почеттино подтвердил, что Льорис останется постоянным капитаном команды, несмотря на обвинительный приговор суда об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



"Это было ошибкой, но ведь мы мужчины и женщины. Все мы совершаем ошибки. Это стало огромным уроком для каждого", — приводит слова Маурисио Evening Standard.