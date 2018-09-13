"Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем" без Льориса и Алли

Деле Алли и Уго Льорис "Тоттенхэм" не сможет рассчитывать на голкипера Уго Льориса и полузащитника Деле Алли в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, Льорис получил травму бедра в победном матче против "Манчестер Юнайтед" в конце августа. "Шпоры" надеялись, что их капитан будет готов вернуться сразу после международной паузы, но этого не произойдет.

Еще одной большой потерей "Тоттенхэма" станет Алли, который досрочно вернулся из расположения сборной Англии с повреждением задней поверхности бедра.

"Алли получил небольшую травму после 20 сыгранных минут против Испании на "Уэмбли". Я расстроен, потому что нам будет не хватать его в этом матче и, возможно, в матче Лиги Чемпионов против "Интера" (18 сентября)", — цитирует главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино ESPN.

Также Почеттино подтвердил, что Льорис останется постоянным капитаном команды, несмотря на обвинительный приговор суда об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Это было ошибкой, но ведь мы мужчины и женщины. Все мы совершаем ошибки. Это стало огромным уроком для каждого", — приводит слова Маурисио Evening Standard.



Метки Алли, Льорис, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 354

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 13.09.2018 16:18 # sisyazavr
    Льорис теперь бухает в пассажирском сиденье.

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  2. pistolero-lfc 13.09.2018 16:15 # pistolero-lfc
    усиление для Тоттенхэма

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  3. royal-arsenal 13.09.2018 16:15 # royal-arsenal
    Спасибо, Михаил, за выполненную просьбу

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  4. narkot 13.09.2018 16:14 # narkot
    Всё происходит как я и предсказывал

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  5. gavriil 13.09.2018 16:10 # gavriil
    Не доверяю пакету. Написано 25 кг, а внутри два кефира.

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  6. brown-ale 13.09.2018 16:06 # brown-ale
    Очередной сухарь Алиссона.

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  7. slash-lfc 13.09.2018 16:06 # slash-lfc
    Збс, иси разнос петухов 1-3.

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  8. only--liverpool 13.09.2018 16:05 # only--liverpool
    Шикардосно

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  9. blackdreamer 13.09.2018 16:04 # blackdreamer
    изи 0-4 для лфк
    фараон 2
    мане 1
    кейта 1

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  10. griboedov 13.09.2018 16:01 # griboedov
    Пенсы выдохнули - солома постелена.

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