Гари Невилл: "Юнайтед" будет в порядке и без Погба"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился своим мнением насчет ситуации с полузащитником Полем Погба.

Со второй половины прошлого сезона не утихают разговоры о конфликте Погба с главным тренером Жозе Моуриньо. Минувшим летом этим пыталась воспользоваться "Барселона", однако "красные дьяволы" отказались продавать свою звезду.



Со стартом нового сезона отношения между Полем и Жозе едва ли сильно улучшились, как и игра в исполнении 25-летнего француза. Невилл не исключает, что "Юнайтед" придется продать Погба.



"На эту ситуацию можно посмотреть четырьмя способами. Как эксперт, владелец, болельщик, и есть мой личный совет".



"Эксперт Невилл сказал бы: "Он талантливый игрок, но я хочу видеть, чтобы он был стабильнее и лучше проявлял лидерские качества".



"Будучи болельщикам, часть меня говорит, что никто не может быть важнее клуба, и мне все равно, что думают посторонние люди. Поэтому, Поль, если ты хочешь играть где-нибудь еще, давай это устроим, потому что "Манчестер Юнайтед" будет в порядке и без тебя, не переживай насчет этого".



"Как владелец я бы поступил так, как поступает "Юнайтед" в данный момент, заявляя, что он не продается. Они должны защитить свой актив, хотя за кулисами они могут быть открыты к сделке, желая вернуть свои 90 миллионов фунтов".



"Если бы я до сих пор находился в раздевалке, я бы дал личный совет: "Поль, это очевидно, что ты хочешь играть где-то еще, но будь профессионалом. Не будь тем, кто выглядит наемников или мятежником. Тебе это не нужно", — сообщил Невилл The Times.