Гари Невилл: "Юнайтед" будет в порядке и без Погба"

Поль Погба Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился своим мнением насчет ситуации с полузащитником Полем Погба.

Со второй половины прошлого сезона не утихают разговоры о конфликте Погба с главным тренером Жозе Моуриньо. Минувшим летом этим пыталась воспользоваться "Барселона", однако "красные дьяволы" отказались продавать свою звезду.

Со стартом нового сезона отношения между Полем и Жозе едва ли сильно улучшились, как и игра в исполнении 25-летнего француза. Невилл не исключает, что "Юнайтед" придется продать Погба.

"На эту ситуацию можно посмотреть четырьмя способами. Как эксперт, владелец, болельщик, и есть мой личный совет".

"Эксперт Невилл сказал бы: "Он талантливый игрок, но я хочу видеть, чтобы он был стабильнее и лучше проявлял лидерские качества".

"Будучи болельщикам, часть меня говорит, что никто не может быть важнее клуба, и мне все равно, что думают посторонние люди. Поэтому, Поль, если ты хочешь играть где-нибудь еще, давай это устроим, потому что "Манчестер Юнайтед" будет в порядке и без тебя, не переживай насчет этого".

"Как владелец я бы поступил так, как поступает "Юнайтед" в данный момент, заявляя, что он не продается. Они должны защитить свой актив, хотя за кулисами они могут быть открыты к сделке, желая вернуть свои 90 миллионов фунтов".

"Если бы я до сих пор находился в раздевалке, я бы дал личный совет: "Поль, это очевидно, что ты хочешь играть где-то еще, но будь профессионалом. Не будь тем, кто выглядит наемников или мятежником. Тебе это не нужно", — сообщил Невилл The Times.



Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Погба

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2018 15:00

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  1. fc-oil 13.09.2018 16:12 # fc-oil
    хз зачем Барсе эта распиаренная дрына.

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  2. pistolero-lfc 13.09.2018 15:35 # pistolero-lfc
    Валенсии твои советы не помогли))
    кажется сейчас эта команда будет бороться за выход из группы с МЮ-цо))
    ахах)

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  3. mrsam 13.09.2018 15:07 # mrsam
    А где-же пятая точка зрения? "Если бы я был пользователем fapl.ru".

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