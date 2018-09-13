У Пауло Дибалы есть предложения из Англии

Нападающий Пауло Дибала может покинуть "Ювентус" в январе и уже имеет на руках предложения из Премьер-Лиги.

Выйдя в стартовом составе "Ювентуса" на первый матч нового сезона против "Кьево", в двух последних поединках Дибала сыграл только 10 минут. 24-летний аргентинец столкнулся с тем, что ему приходится конкурировать за позицию с самим Криштиану Роналду.



Если в первом матче "Ювентус" играл по схеме 4-2-3-1, и Дибала находился на поле рядом с Роналду, то затем главный тренер Массимилиано Аллегри перешел на 4-3-3, усадив Пауло на лавку, а атакующее трио составив из Криштиану, Марио Манджукича и Фернандо Бернардески.



В сложившейся ситуации Дибала, которого ранее сватали в клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Барселоны", может задуматься об отъезде из Турина.



"Каждый раз, когда он останется вне стартового состава, мне хочется плакать. Он на лавке из-за Аллегри. Пускай Аллегри отправляется в "Палермо" и попробует выиграть Скудетто здесь".



"Два года назад я отправил Дибале сообщение и посоветовал уехать в Испанию, не в Италию. Он все равно уйдет, потому что "Ювентус" хочет получить 120 миллионов евро. Думаю, он уйдет в январе и отправится в Испанию. У него есть предложения из Испании и Англии".



"В "Ювентусе" много чемпионов, и это естественно, что у тебя наворачиваются слезы, когда такого рода феномен не играет", — сообщил владелец "Палермо", бывшего клуба Дибалы, Маурицио Дзампарини в интервью RMC Sport.