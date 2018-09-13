Саутгейт: "Рэшфорд превосходит Кейна и Роналду в их 20 лет"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд превосходит Харри Кейна и Криштиану Роналду, когда тем тоже было 20 лет.

Несмотря на дефицит игрового времени в клубе, Рэшфорд подтвердил свой незаурядный талант двумя голами за сборную Англии во время этой международной паузы.



По мнению Саутгейта, ситуация юного нападающего вовсе не так плоха, как это может показаться по газетным заголовкам и высказываниям экспертов. Гарет считает, что многие признанные звезды добились меньшего в возрасте Маркуса.



"Да, он особенный талант. Давайте помнить, что, например, Харри в его возрасте практически совсем не играл за "Тоттенхэм".



"Вспомните других игроков топ-уровня, блеснувших в первой команде. Роналду уже вытворял свои трюки в этом возрасте, но все еще не конвертировал их в голы, поэтому давайте дадим время Маркусу на развитие".



"Маркус все равно провел много матчей, хотя, возможно, не последовательно. Я доволен им, и он возвращается из сборной Англии уверенным в себе. У него в клубе огромная конкуренция, поэтому его ситуацию можно понять".



"Однако я не должен вмешиваться в дела клубных тренеров, у них сложная работа. У команд топ-6 большие составы и огромная конкуренция. Жозе (Моуриньо) является огромным поклонником Маркуса, но он должен делать свою работу", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.