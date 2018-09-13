Гвардиола планирует вернуться в "Барселону"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет завершить свою футбольную карьеру в родной "Барселоне".

Именно в каталонском клубе Гвардиола провел большую часть своей заметной игровой карьеры, а затем блестяще проявил себя как тренер, став создателем одной из величайших команд в истории футбола.

После ухода с "Ноу Камп" Гвардиола говорил, что эта страница истории осталась для него позади. Однако 47-летний все еще может вернуться в "Барселону", пускай и не в качестве главного тренера.

"Я закончу свою карьеру там, где она началась. Свои последние шаги я сделаю, работая с юношескими командами — надеюсь, в "Барселоне". Убежден, это лучшее место для старта карьеры игрока", — сообщил Гвардиола Universo Valdano.



Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2018 12:00

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