Гвардиола планирует вернуться в "Барселону"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет завершить свою футбольную карьеру в родной "Барселоне".

Именно в каталонском клубе Гвардиола провел большую часть своей заметной игровой карьеры, а затем блестяще проявил себя как тренер, став создателем одной из величайших команд в истории футбола.



После ухода с "Ноу Камп" Гвардиола говорил, что эта страница истории осталась для него позади. Однако 47-летний все еще может вернуться в "Барселону", пускай и не в качестве главного тренера.



"Я закончу свою карьеру там, где она началась. Свои последние шаги я сделаю, работая с юношескими командами — надеюсь, в "Барселоне". Убежден, это лучшее место для старта карьеры игрока", — сообщил Гвардиола Universo Valdano.