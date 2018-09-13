Гвардиола планирует вернуться в "Барселону"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет завершить свою футбольную карьеру в родной "Барселоне".
Именно в каталонском клубе Гвардиола провел большую часть своей заметной игровой карьеры, а затем блестяще проявил себя как тренер, став создателем одной из величайших команд в истории футбола.
После ухода с "Ноу Камп" Гвардиола говорил, что эта страница истории осталась для него позади. Однако 47-летний все еще может вернуться в "Барселону", пускай и не в качестве главного тренера.
"Я закончу свою карьеру там, где она началась. Свои последние шаги я сделаю, работая с юношескими командами — надеюсь, в "Барселоне". Убежден, это лучшее место для старта карьеры игрока", — сообщил Гвардиола Universo Valdano.
13.09.2018 12:00
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