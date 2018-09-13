Лофтус-Чик отложил вопрос со своим будущим до января

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик заявил, что допускает возвращение в "Кристал Пэлас" в январе, но в данный момент сосредоточен на борьбе за место в составе "Челси".

В новом сезоне Премьер-Лиги Лофтус-Чик сыграл лишь 33 минуты за родной клуб, отметившись двумя появлениями на замену. Однако Рубен не унывает и обещает сражаться до января, когда он может вновь отправиться в аренду, как и в прошлом сезоне, если ситуация не наладится.



"Могу ли я вернуться в "Пэлас" в январе? Возможно, но это еще не скоро, предстоит сыграть много матчей, и я просто должен посмотреть, что произойдет".



"Прямо сейчас я в "Челси", я целиком сосредоточен на "Челси" и на том, чтобы учиться в "Челси". Что касается моего будущего, то мы будем действовать по ситуации".



"Я не уверен, когда буду играть. Мне просто нужно упорно тренироваться, но я не знаю, буду я играть или нет. Я буду делать, что зависит от меня. Я по-прежнему хорошо тренируюсь и делаю все правильно, чтобы играть", — цитирует Лофтус-Чика Sky Sports.