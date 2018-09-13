Сон: "Усталость — не оправдание"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин развеял сомнения насчет усталости после восьми сыгранных матчей в течение 26 дней.

Минувшим летом Сон успел сыграть на Чемпионате Мира, пройти предсезонную подготовку с "Тоттенхэмом", начать новую кампанию Премьер-Лиги и принять участие в Азиатских играх, где сборная Южной Кореи завоевала золотые медали. О ряде товарищеских матчей и говорить не приходится.



С конца прошлого сезона 26-летний южнокореец налетал почти 50 тысяч миль, однако Сон считает, что усталость не может быть оправданием, если он будет плохо играть за "шпор".



"Думаю, это лето было таким, как и любое другое лето, разве что мне пришлось чуть больше попутешествовать. Я привык много играть летом, и я не единственный, кто провел много минут. Усталость — не оправдание".



"Когда я играю за свою сборную, то на каждый матч настраиваюсь серьезно. Я профессиональный атлет. Нельзя играть спустя рукава, особенно когда тебя так поддерживают болельщики. Иногда я могу играть плохо, но я всегда стараюсь изо всех сил".



"Сезон только начался. Я скучал по своей команде. Я рад вернуться и снова выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Летом я многому научился насчет футбола", — цитирует Сона Evening Standard.