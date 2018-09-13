Клубы Премьер-Лиги подозреваются в завышении посещаемости своих домашних матчей

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги подозреваются в завышении цифр по посещаемости своих домашних матчей в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне стадион "Арсенала" "Эмирейтс" нередко зиял пустотами во время матчей, что стало следствием бойкота, который устроили болельщики Арсену Венгеру, тогда занимавшему пост главного тренера. Однако это не мешало лондонскому клубу каждый раз объявлять о посещаемости, приближенной к максимальной вместимости стадиона.



В свежем исследовании BBC говорится, что клубы Премьер-Лиги специально предпочитают отображать в качестве посещаемости количество проданных билетов. Эти данные стабильнее и легче поддаются аудиту.



Однако закон все равно обязывает клубы подсчитывать количество людей, прошедших через турникеты. Это необходимо в целях безопасности и, например, для прогнозирования количества зрителей, ожидаемых на последующих матчах.



Информация о фактической посещаемости не всегда является публичной и может расходиться с теми данными, что объявляют клубы во вторых таймах своих матчей. Порой расхождения просто колоссальны.



BBC удалось получить от местных властей статистику по фактической посещаемости для восьми клубов Премьер-Лиги в прошлом сезоне. Больше других показатели завышал "Вест Хэм" — на 22%. "Манчестер Сити" — на 14%, "Саутгемптон" — на 13%, "Тоттенхэм" — на 4%, "Челси" — на 8% (с учетом только 12 матчей, не все в Премьер-Лиге), "Уотфорд" — на 15% (с учетом только шести матчей). Данные по "Манчестер Юнайтед" сошлись один в один.



Если говорить о конкретных матчах, то наибольшее завышение наблюдалось в поединке между "Вест Хэмом" и "Вест Бромвием" 2 января. Официальные данные "молотобойцев" говорят о 56,888 зрителях, тогда как фактически на стадион пришло только 39,365 болельщиков.



"Манчестер Сити" максимально завысил свою посещаемость 29 ноября 2017 против "Саутгемптона" (53,407 против фактических 38,130). "Тоттенхэм" — 3 декабря 2017 против "Брайтона" (55,124 — 46,438).



Если судить по этому исследованию, опирающемуся на весьма ограниченные данные, то в прошлом сезоне стадионы клубов Премьер-Лиги в среднем были заполнены на 85%.