Мане: "Родители хотели, чтобы я стал учителем"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что его родители были против того, чтобы он становился профессиональным футболистом.

К своим 26 годам игрок сборной Сенегала многого добился и зарекомендовал себя одним из лучших в Премьер-Лиге. Садио является членом убийственного атакующего трио вместе с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино.



Однако на пути к этим высотам Мане пришлось преодолеть немало препятствий, в том числе неверие своей семьи, которая хотела, чтобы Садио стал учителем.



"Я родился в деревне, где никогда не было футболиста, который бы выступал в большом чемпионате. Помню, когда я был маленьким, мои родители считали, что мне требуется образование, чтобы стать учителем. Они считали футбол пустой тратой времени и думали, что я никогда не преуспею в этом".



"Я же всегда говорил: "Это единственная работа, которая позволит мне помочь вам. И я думаю, у меня есть шансы стать футболистом".



"Они не были уверены насчет этого, потому что мы жили далеко из столицы, и почти никто из нашей деревни не становился успешным человеком. Поэтому они были против того, чтобы я занимался футболом. Они никогда не верили в это — вплоть до того дня, когда я заключил свой первый профессиональный контракт", — сообщил Мане Bleacher Report.