Агуэро: "Я в лучшей форме за годы"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что находится в великолепной форме после перенесенной операции на колене на финише прошлого сезона.

Напомним, 30-летний аргентинец пропустил заключительный месяц прошлого сезона, чтобы перенести операцию в Барселоне на проблемном колене.



Пока у Агуэро не возникало никаких осложнений. Серхио убедительно начал новый сезон и забил уже пять голов, включая хет-трик против "Хаддерсфилда". Бомбардир чувствует, что давно не был в такой хорошей форме.



"Признаюсь честно, я великолепно себя чувствую. Доктор Кугат на славу потрудился над моим коленом, и я не ощущаю какого-либо дискомфорта".



"На протяжении последних лет я порой испытывал боли, и ближе к окончанию прошлого сезона мы решили, что будет лучше всего начать лечение. Результат нас очень порадовал".



"Я не уверен, лучший ли это старт сезона в моей карьере, но я не чувствовал себя лучше много лет. Это видно по моей игре. Теперь моя задача состоит в том, чтобы поддерживать этот уровень, и я буду трудиться над этим, не зная усталости", — сообщил Агуэро официальному веб-сайту "Сити".