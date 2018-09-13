Макелеле объяснил проблемы Моуриньо в "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле считает, что проблемы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо связаны с тем, что нынешнее поколение игроков уже не то, что прежде.

На старте своего третьего сезона у руля "красных дьяволов" Моуриньо находится под громадным давлением, проиграв половину из четырех первых матчей в Премьер-Лиге.



Макелеле, поработавший с Жозе на "Стэмфорд Бридж", предполагает, что сейчас португалец просто не имеет той безусловной поддержки среди игроков, которые не готовы слепо следовать за тренером. Клод считает, что Жозе просто устал.



"Лично я многому научился у Жозе. Но в "Челси" у него были игроки вроде меня, Джона Терри, Фрэнка Лэмпарда. Теперь иначе. Нынешнее поколение уже не то".



"Он устал от этого. Он пропускает через себя одно поколение игроков за другим. Каждое поколение отличается, и возможно ему не хватает игроков прежнего поколения. Но он по-прежнему упорно трудится", — сообщил Макелеле The Sun.