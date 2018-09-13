Рэшфорд не помышляет об уходе из "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд проигнорирует советы насчет ухода из клуба и продолжит сражаться за свое будущее на "Олд Траффорд".

В своем родном клубе 20-летний Рэшфорд совершенно не выдерживает конкуренцию с Ромелу Лукаку на позиции центрального нападающего. Маркус вынужден довольствоваться выходами на замену или игрой на фланге.



Тем не менее, Рэшфорд остается первоклассным бомбардиром, что он и продемонстрировал во время этой международной паузы. Именно Маркус забил по единственному голу сборной Англии в матчах против Испании и Швейцарии.



Кроме того, во время этой паузы на игры сборных сразу несколько авторитетных людей в английском футболе посоветовали Рэшфорду подумать об уходе с "Олд Траффорд". По мнению Алана Ширера и Гари Невилла, нет ничего зазорного в том, чтобы отправиться в клуб попроще, но играть там регулярно.



В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Рэшфорд отметился только одним появлением в стартовом составе, а против "Бернли" схлопотал красную карточку и теперь вынужден отбыть дисквалификацию на три поединка во внутренних соревнованиях.



Несмотря на все эти сложности, в данный момент времени Рэшфорд даже не помышляет о смене клуба и полностью сосредоточен на борьбе за место в составе. Вопрос насчет своего будущего Маркус собирается рассмотреть только после окончания сезона, когда у него останется один год по контракту.



"Маркус любит клуб и не хочет уходить, но он хочет быть нападающим или, как минимум, играть в центре как 10-й номер. Он не оставит попыток проявить себя в "Юнайтед", но знает, что в будущем ему, возможно, потребуется принять большое решение", — цитирует свой источник в "Юнайтед" The Sun.