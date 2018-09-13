"Бордо" не назначил Анри по финансовым причинам

Владелец "Бордо" Джо Дагроса рассказал, что Тьерри Анри лишился возможности занять пост главного тренера исключительно из-за своих высоких запросов по зарплате.

Именно Анри был претендентом номер один на то, чтобы занять место Густаво Пойета, но в последний момент клуб Лиги 1 отказался от этой кандидатуры. "Бордо" не смог предложить контракт, который затребовал француз в процессе переговоров.



"Каждая компания выстраивает свой бизнес-план, но иногда приходится принимать непростые решения, будь это футбольный клуб или магазин".



"Мы рассчитывали на приглашение Тьерри Анри, вели с ним переговоры, но иногда люди не сходятся. Вот что между нами произошло".



"Я испытываю к нему глубочайшее уважение. Он был великим игроком и теперь хочет стать великим тренером. У него огромные амбиции, но мы не сошлись с ним по финансовой стороне вопроса", - сообщил Дагроса L'Equipe.