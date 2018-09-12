Шоу может сыграть против "Уотфорда"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" в субботу.

Напомним, в минувший уикенд 23-летний Шоу получил травму головы в проигранном сборной Англии матче Лиги Наций против Испании (1:2). Люк был унесен с поля на носилках, в кислородной маске и с корсетом на шее.



К счастью, Шоу почти сразу же пришел в себя, и срочная госпитализация не потребовалась. Люк не остался на товарищеский матч против Швейцарии, вернувшись в свой клуб на лечение.



И хотя правила FA диктуют 14 дней без футбола игрокам, перенесшим сотрясение, BBC утверждает, что Шоу может сыграть на "Викаридж Роад" в ближайшую субботу. Это стало возможно благодаря "усовершенствованной методике ухода".



Ожидается, что медицинский штаб "Юнайтед" даст зеленый свет на участие Люка в матче, однако окончательное решение насчет этого примет главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.