Давид Луис: "Я верю в философию Сарри"

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис в очередной раз выступил с похвалой в адрес главного тренера Маурицио Сарри.

Приход Сарри на место Антонио Конте минувшим летм помог Луису оставить позади прежние неурядицы и вернуться в стартовый состав "синих".

31-летний бразилец помог "Челси" выиграл все четыре первых матча нового сезона Премьер-Лиги, проникнувшись любовью к тому футболу, который ставит лондонской команде Сарри.

"В первую очередь он замечательная личность, замечательный человек. Я верю в эту философию. Уже после этого он замечательный тренер. Он хочет играть с мячом, хочет играть активно, работать с деталями и делиться всей информацией насчет следующего матча и соперника".

"Каждую неделю он пытается выработать лучший план из возможных к конкретному матчу, и это замечательно, потому что он работает наилучшим способом для команды, работает в интересах коллектива", — сообщил Луис официальному журналу "Челси".



Метки Луис, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2018 22:00

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  1. staryi-eblan 12.09.2018 22:17 # staryi-eblan
    Когда же тебя уже выключат из состава, damn you

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  2. mkcfc 12.09.2018 22:04 # mkcfc
    Привозила знатный. Уберите его из состава

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