Давид Луис: "Я верю в философию Сарри"

Защитник "Челси" Давид Луис в очередной раз выступил с похвалой в адрес главного тренера Маурицио Сарри.

Приход Сарри на место Антонио Конте минувшим летм помог Луису оставить позади прежние неурядицы и вернуться в стартовый состав "синих".



31-летний бразилец помог "Челси" выиграл все четыре первых матча нового сезона Премьер-Лиги, проникнувшись любовью к тому футболу, который ставит лондонской команде Сарри.



"В первую очередь он замечательная личность, замечательный человек. Я верю в эту философию. Уже после этого он замечательный тренер. Он хочет играть с мячом, хочет играть активно, работать с деталями и делиться всей информацией насчет следующего матча и соперника".



"Каждую неделю он пытается выработать лучший план из возможных к конкретному матчу, и это замечательно, потому что он работает наилучшим способом для команды, работает в интересах коллектива", — сообщил Луис официальному журналу "Челси".