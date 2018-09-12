Шакири уверен, что "Ливерпуль" сможет продлить победную серию

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири не видит причин, которые бы помешали его команде сохранить свою отличную форму на ближайшие недели.

На старте нового сезона Премьер-Лиги "красные" демонстрируют 100-процентный результат, выиграв все четырех своих матча. Вдобавок команда Юргена Клоппа пропустила лишь один гол, да и тот стал возмездием за пижонскую игру голкипера Алиссона.



Впереди у "Ливерпуля" чрезвычайно насыщенный отрезок — семь матчей в течение 23 дней, включая противостояния с "Челси" (дважды), ПСЖ и "Наполи". Однако Шакири надеется продлить победную серию.



"Я предвкушаю субботний матч с "Тоттенхэмом", особенно сейчас, потому что в ближайшие недели нам предстоит сыграть много матчей, хороших матчей, сложных матчей. Однако мы постараемся сохранить свой уровень игры, и я надеюсь, мы сможем выиграть много матчей".



"Мы упорно тренируемся каждый день. Вы можете видеть, насколько велик уровень мастерства в нашей команды, но мы продолжаем упорно трудиться каждый день. Конкуренция в футболе — хорошая вещь и для игроков", — цитирует Шакири Sky Sports.