Джон Терри подтвердил, что отказал "Спартаку"

Бывший защитник "Челси" и "Астон Виллы" Джон Терри официально подтвердил, что все-таки решил отказаться от перехода в московский "Спартак".

Напомним, на прошлой неделе экс-капитан сборной Англии даже побывал в Риме, где прошел медицинское обследование и обсудил детали личного контракта стоимость 1.8 миллионов фунтов в год "чистыми".



При этом издание Daily Mail утверждает, что предложенными москвичами контракт был еще более заманчивым — 3 млн. фунтов в год, уже после вычета всех налогов.



Однако сразу заключить эту сделку 37-летний защитник не решился, и вскоре появились слухи, что против переезда в Россию выступает семья Терри.



Сегодня в своем инстаграме Джон окончательно прояснил ситуацию и подтвердил, что не перейдет в "Спартак".



"После тщательных размышлений я решил отвергнуть предложение "Спартака" о контракте. Используя эту возможность, я бы хотел поблагодарить "Спартак" и пожелать им и их болельщикам всего хорошего в остатке сезона. У них амбициозный клуб, и я очень впечатлен их профессионализмом".



"Однако после обдумывания этого перехода со своей семьей мы решили, что это не будет правильным для нас в настоящее время. Удачи, "Спартак", — написал Терри.