Джон Терри подтвердил, что отказал "Спартаку"

Джон Терри Бывший защитник "Челси" и "Астон Виллы" Джон Терри официально подтвердил, что все-таки решил отказаться от перехода в московский "Спартак".

Напомним, на прошлой неделе экс-капитан сборной Англии даже побывал в Риме, где прошел медицинское обследование и обсудил детали личного контракта стоимость 1.8 миллионов фунтов в год "чистыми".

При этом издание Daily Mail утверждает, что предложенными москвичами контракт был еще более заманчивым — 3 млн. фунтов в год, уже после вычета всех налогов.

Однако сразу заключить эту сделку 37-летний защитник не решился, и вскоре появились слухи, что против переезда в Россию выступает семья Терри.

Сегодня в своем инстаграме Джон окончательно прояснил ситуацию и подтвердил, что не перейдет в "Спартак".

"После тщательных размышлений я решил отвергнуть предложение "Спартака" о контракте. Используя эту возможность, я бы хотел поблагодарить "Спартак" и пожелать им и их болельщикам всего хорошего в остатке сезона. У них амбициозный клуб, и я очень впечатлен их профессионализмом".

"Однако после обдумывания этого перехода со своей семьей мы решили, что это не будет правильным для нас в настоящее время. Удачи, "Спартак", — написал Терри.



Метки Спартак, Терри

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1045

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 12.09.2018 21:02 # only--liverpool
    Да и в рот его и мясо ебать. Только Ливерпуль.

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  2. staryi-eblan 12.09.2018 20:50 # staryi-eblan
    Пообещал и в последний момент соскочил. Мразь

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  3. chebrec 12.09.2018 20:49 # chebrec
    Снова легендарные люди на фапли

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  4. rentv 12.09.2018 20:48 # rentv
    Ряд клубов английской премьер-лиги подозреваются в завышении посещаемости домашних матчей.

    Компания BBC провела расследование, в ходе которого собирала официальные данные о посещаемости матчей от полиции. В большинстве случаев журналистам отказывали в предоставлении данных, по некоторым матчам информация сильно разнилась с данными, которые предоставляли клубы АПЛ.

    Так, посещаемость домашних матчей «Вест Хэма» завышается в среднем на 22% или 12 530 человек (55 309 зрителей по версии «Вест Хэма» и 42 779 по данным полиции).

    Также в завышении подозреваются «Манчестер Сити», «Челси», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Данные, предоставленные «Манчестер Юнайтед» совпали с данными полиции.

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  5. gavriil 12.09.2018 20:39 # gavriil
    Рамзан не новичок.

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  6. al-faarabi 12.09.2018 20:38 # al-faarabi
    пенс зае6ал играть, пора уже повесить гвозди на бутсы

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  7. muaxaxaxa 12.09.2018 20:23 # muaxaxaxa
    12.09.2018 20:09 #
    stamford-bridge

    ни разу в жизни не шкварился и сейчас избежал позора, ну что за топарь

    Чувак думает что если мы пару лет не видели это полено, то забыли что он играл за челси.

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  8. lahmatyj 12.09.2018 20:20 # lahmatyj
    испугался новичка.

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  9. pistolero-lfc 12.09.2018 20:17 # pistolero-lfc
    Вахаха, думает этот пенс самый умный?
    Да его Мистер ВВП не пустил в страну и отправил обратно подшконарь.

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  10. gavriil 12.09.2018 20:15 # gavriil
    Лезгинка не зашла Джону.

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  11. electric 12.09.2018 20:14 # electric
    Опять какой-то пенс на главной, при чём не играющий в апл-очке. Этот сайт обречён.

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  12. stamford-bridge 12.09.2018 20:09 # stamford-bridge
    ни разу в жизни не шкварился и сейчас избежал позора, ну что за топарь

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