Джон Терри подтвердил, что отказал "Спартаку"
Бывший защитник "Челси" и "Астон Виллы" Джон Терри официально подтвердил, что все-таки решил отказаться от перехода в московский "Спартак".
Напомним, на прошлой неделе экс-капитан сборной Англии даже побывал в Риме, где прошел медицинское обследование и обсудил детали личного контракта стоимость 1.8 миллионов фунтов в год "чистыми".
При этом издание Daily Mail утверждает, что предложенными москвичами контракт был еще более заманчивым — 3 млн. фунтов в год, уже после вычета всех налогов.
Однако сразу заключить эту сделку 37-летний защитник не решился, и вскоре появились слухи, что против переезда в Россию выступает семья Терри.
Сегодня в своем инстаграме Джон окончательно прояснил ситуацию и подтвердил, что не перейдет в "Спартак".
"После тщательных размышлений я решил отвергнуть предложение "Спартака" о контракте. Используя эту возможность, я бы хотел поблагодарить "Спартак" и пожелать им и их болельщикам всего хорошего в остатке сезона. У них амбициозный клуб, и я очень впечатлен их профессионализмом".
"Однако после обдумывания этого перехода со своей семьей мы решили, что это не будет правильным для нас в настоящее время. Удачи, "Спартак", — написал Терри.
12.09.2018 20:00
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Да и в рот его и мясо ебать. Только Ливерпуль.
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Пообещал и в последний момент соскочил. Мразь
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Снова легендарные люди на фапли
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Ряд клубов английской премьер-лиги подозреваются в завышении посещаемости домашних матчей.
Компания BBC провела расследование, в ходе которого собирала официальные данные о посещаемости матчей от полиции. В большинстве случаев журналистам отказывали в предоставлении данных, по некоторым матчам информация сильно разнилась с данными, которые предоставляли клубы АПЛ.
Так, посещаемость домашних матчей «Вест Хэма» завышается в среднем на 22% или 12 530 человек (55 309 зрителей по версии «Вест Хэма» и 42 779 по данным полиции).
Также в завышении подозреваются «Манчестер Сити», «Челси», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Данные, предоставленные «Манчестер Юнайтед» совпали с данными полиции.
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Рамзан не новичок.
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пенс зае6ал играть, пора уже повесить гвозди на бутсы
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12.09.2018 20:09 #
stamford-bridge
ни разу в жизни не шкварился и сейчас избежал позора, ну что за топарь
Чувак думает что если мы пару лет не видели это полено, то забыли что он играл за челси.
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испугался новичка.
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Вахаха, думает этот пенс самый умный?
Да его Мистер ВВП не пустил в страну и отправил обратно подшконарь.
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Лезгинка не зашла Джону.
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Опять какой-то пенс на главной, при чём не играющий в апл-очке. Этот сайт обречён.
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ни разу в жизни не шкварился и сейчас избежал позора, ну что за топарь
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