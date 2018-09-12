Кейта хочет добавить голы к своей игре
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заявил, что хочет разнообразить свою отличную игру в центре поля голами.
Присоединившись минувшим летом к команде Юргена Клоппа, Кейта сходу принялся демонстрировать отличный футбол. 23-летний гвинеец настолько хорош, что в данный момент его место в стартовом составе не подлежит никакому сомнению.
Тем не менее, Наби до сих пор не отличился за свой новый клуб, и это обстоятельство мотивирует полузащитника к тому, чтобы улучшить этот аспект своей игры.
Во-первых, я должен сказать, что я очень командный игрок и в первую очередь всегда думаю о команде".
"Премьер-Лига сильно отличается от других лиг, где мне довелось поиграть. Каждый знает, что здесь очень тяжело, но я постараюсь изо всех сил, чтобы побить свои личные рекорды".
"Я того рода человек, который, если забьет восемь голов за один сезон, то будет ставить перед собой цель забить девять в следующем. Таков мой характер", — сообщил Кейта клубному журналу "Ливерпуля".
12.09.2018 19:00
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Последние комментарии:
ну и харя у этого колбасника
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хозяин пкбы
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Главное без ущерба для команды и лишнего фанатизма.
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И так уже топ, куда дальше то. Уже давно по уровню выше Канте и Матуиди.
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