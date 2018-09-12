Кейта хочет добавить голы к своей игре

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заявил, что хочет разнообразить свою отличную игру в центре поля голами.

Присоединившись минувшим летом к команде Юргена Клоппа, Кейта сходу принялся демонстрировать отличный футбол. 23-летний гвинеец настолько хорош, что в данный момент его место в стартовом составе не подлежит никакому сомнению.

Тем не менее, Наби до сих пор не отличился за свой новый клуб, и это обстоятельство мотивирует полузащитника к тому, чтобы улучшить этот аспект своей игры.

Во-первых, я должен сказать, что я очень командный игрок и в первую очередь всегда думаю о команде".

"Премьер-Лига сильно отличается от других лиг, где мне довелось поиграть. Каждый знает, что здесь очень тяжело, но я постараюсь изо всех сил, чтобы побить свои личные рекорды".

"Я того рода человек, который, если забьет восемь голов за один сезон, то будет ставить перед собой цель забить девять в следующем. Таков мой характер", — сообщил Кейта клубному журналу "Ливерпуля".



Метки Кейта, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. ask 12.09.2018 19:18 # ask
    ну и харя у этого колбасника

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  2. chr1s8rown 12.09.2018 19:12 # chr1s8rown
    хозяин пкбы

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  3. gerrard08 12.09.2018 19:06 # gerrard08
    Главное без ущерба для команды и лишнего фанатизма.

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  4. recyjoed 12.09.2018 19:04 # recyjoed
    И так уже топ, куда дальше то. Уже давно по уровню выше Канте и Матуиди.

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