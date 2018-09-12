Кенеди мечтает вернуться в "Челси"

Полузащитник "Ньюкасла" Кенеди признался, что до сих пор мечтает закрепиться в "Челси".

Из-за дефицита игровой практики на "Стэмфорд Бридж" бразилец уже второй сезон выступает за "Ньюкасл" на правах аренды. Несмотря на успехи в команде Рафаэля Бенитеса, Кенеди мечтает в будущем вернуться в "Челси" и заиграть там.



"Я не хочу говорить, что провалился в "Челси". Я приехал туда в 19 лет, я был очень молод. Аренда помогла мне набраться опыта, получить игровое время. Это лучше, чем сидеть на скамейке".



"Надеюсь, в этом году я проведу хороший сезон за "Ньюкасл", затем вернусь в "Челси" и продолжу карьеру там. Я мечтаю о возвращении и хочу стать с этим клубом чемпионом", - сообщил Кенеди Goal.