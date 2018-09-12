"Тоттенхэм" лишил Льориса двух недельных зарплат

"Тоттенхэм" оштрафовал на 250 тысяч фунтов голкипера Уго Льориса за вождение в нетрезвом состоянии.

Сегодня Льорис явился на суд по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения в начале сентября. Уго был оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишен водительских прав на 20 месяцев.



Еще одному наказанию Льорис подвергся непосредственно со стороны "Тоттенхэма". Лондонский клуб оштрафовал голкипера сразу на две недельных зарплаты, сообщает Evening Standard.



Таким образом, в общей сложности Уго лишился 300 тысяч фунтов. Впрочем, капитанскую повязку вратарь не потеряет: еще на прошлой неделе главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему доверяет Льорису.