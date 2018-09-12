"Тоттенхэм" лишил Льориса двух недельных зарплат

Уго Льорис "Тоттенхэм" оштрафовал на 250 тысяч фунтов голкипера Уго Льориса за вождение в нетрезвом состоянии.

Сегодня Льорис явился на суд по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения в начале сентября. Уго был оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишен водительских прав на 20 месяцев.

Еще одному наказанию Льорис подвергся непосредственно со стороны "Тоттенхэма". Лондонский клуб оштрафовал голкипера сразу на две недельных зарплаты, сообщает Evening Standard.

Таким образом, в общей сложности Уго лишился 300 тысяч фунтов. Впрочем, капитанскую повязку вратарь не потеряет: еще на прошлой неделе главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему доверяет Льорису.




Метки Льорис, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 12.09.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 12.09.2018 17:32 # monsieurgood
    теперь все местные алкаши будут ходить в футболках с его фамилией, скабля

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  2. toha-bludsikir 12.09.2018 17:24 # toha-bludsikir
    Алкаш, но чемпион мира. У петушков свой гаскойн на раме.

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  3. danny949494 12.09.2018 17:01 # danny949494
    Скатился алкаш.

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