"Тоттенхэм" лишил Льориса двух недельных зарплат
"Тоттенхэм" оштрафовал на 250 тысяч фунтов голкипера Уго Льориса за вождение в нетрезвом состоянии.
Сегодня Льорис явился на суд по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения в начале сентября. Уго был оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишен водительских прав на 20 месяцев.
Еще одному наказанию Льорис подвергся непосредственно со стороны "Тоттенхэма". Лондонский клуб оштрафовал голкипера сразу на две недельных зарплаты, сообщает Evening Standard.
Таким образом, в общей сложности Уго лишился 300 тысяч фунтов. Впрочем, капитанскую повязку вратарь не потеряет: еще на прошлой неделе главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему доверяет Льорису.
12.09.2018 17:00
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теперь все местные алкаши будут ходить в футболках с его фамилией, скабля
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Алкаш, но чемпион мира. У петушков свой гаскойн на раме.
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Скатился алкаш.
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