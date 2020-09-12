Гюндоган откажет "Барселоне" и подпишет новый контракт с "Сити"

Гюндоган и Гвардиола Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган откажется от предложения "Барселоны" и подпишет новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги.

"Барселона" сохраняет интерес к Гюндогану, даже несмотря на его отказ от переезда на "Камп Ноу" в 2016 году. Илкая не смущает такое внимание каталонского клуба: немец хочет остаться на "Этихад" и заключить новый контракт с "Сити".

"Илкай счастлив в "Сити", клуб тоже хочет его сохранить. Мы знаем, что к нему проявляет интерес "Барселона", но мы ожидаем, что он останется с нами".

"Ему нравится играть под руководством Пепа, но кому бы это не понравилось? Он наслаждается жизнью в Манчестере, самим городом и, собственно, клубом".

"У него остается еще пара лет по контракту, но он великолепно себя проявляет после трансфера. Надеюсь, совсем скоро его пребывание в "Сити" увеличится еще на несколько сезонов", - сообщил источник The Sun внутри клуба.




Метки Барселона, Гюндоган, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 12.09.2018 16:00

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  1. mancityman 12.09.2018 16:44 # mancityman
    Потому что КОРОЛИ

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  2. griezmann 12.09.2018 16:15 # griezmann
    Жуткий топарик

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  3. largo-winch 12.09.2018 16:03 # largo-winch
    Это такая мода создавать интерес со стороны других клубов, чтобы подписать продление контракта?
    Вот в Бёрнли такого хайпа на наших игроков нет.

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