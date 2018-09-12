"Фулхэм" увеличит зарплату Сессеньону

В попытке отбить интерес к Райану Сессеньону со стороны топ-клубов "Фулхэм" инициировал переговоры с левым защитником о новом контракте.

18-летний Сессеньон зарекомендовал себя одним из ярчайших талантов английского футбола отличной игрой в Чемпионшипе. Несмотря на то, что "Фулхэм" потратил 100 миллионов на новичков летом, "дачники" по-прежнему считают Райана своим самым ценным активом.



Как сообщает Evening Standard, на "Крэйвен Коттадж" понимают, что Сессеньоном интересуются сразу несколько топ-клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". "Шпоры" и вовсе охотятся за тинейджером уже более года.



Чтобы свести на нет усилия конкурентов, "Фулхэм" собирается предложить Сессеньону новый контракт. В таком случае Райан сможет значительно увеличить свою зарплату, уточняет издание.