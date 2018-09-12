Монреаль готов подписать новый контракт с "Арсеналом"

Левый защитник "Арсенала" Начо Монреаль рассказал, что уже обсуждает новый контракт с "канонирами".

Как известно, действующий контракт Монреаля истекает следующим летом. Уже в январе потенциальные работодатели могли бы заключить с Начо предварительное соглашение, но 32-летний испанец хочет остаться на "Эмирейтс".



По словам защитника, он счастлив в "Арсенале" и даже не помышляет об уходе из клуба. Монреаль уже обсуждает новое соглашение и, судя по всему, готов связать свое будущее с клубом из Лондона.



"Мы обсуждаем с клубом новый контракт. Как я уже говорил ранее, я счастлив быть здесь и счастлив играть за "Арсенал". Прошло уже шесть лет с моего перехода, у меня сложились отличные отношения со всеми сотрудниками".



"Мы общаемся на эту тему, так что не стоит волноваться. Повторюсь, я счастлив быть здесь. Это самое главное, когда дело касается нового контракта", - цитирует Монреаля Evening Standard.