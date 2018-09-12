Уго Льорис понес наказание за пьяную езду
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис был оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишен водительских прав на 20 месяцев за пьяную езду.
Напомним, буквально за пару дней до матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце капитан сборной Франции попался пьяным за рулем, после чего провел в полицейском участке несколько часов и пропустил тренировку "шпор" на утро.
Сегодня Льорис предстал перед судом, и в ходе слушания стало известно, что полицейский патруль зафиксировал более чем двукратное превышение лимита алкоголя в организме голкипера — 80 мкг против 35 мкг допустимых.
Уго привлек внимание стражей порядка тем, что двигался с аномально низкой для потока скоростью — 15 миль/ч в зоне с ограничением в 30 миль/ч. Вдобавок автомобиль под управлением Льориса вилял из стороны в сторону.
Когда Льорис был остановлен, Уго потребовалось посторонняя помощь, чтобы встать из-за руля. Также 31-летнего голкипера вырвало, сообщает BBC.
Естественно, в суде Льорис не стал отпираться, однако раскаяние не уберегло его от наказания. Судья Аманда Баррон назвала "чистой удачей" то, что от действий Уго не пострадали другие автомобили или пешеходы, оштрафовав футболиста и забрал у него водительские права.
12.09.2018 13:45
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Последние комментарии:
Без трофейная Засуха к Льорису не применима))
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Также 31-летнего голкипера вырвало, сообщает BBC.
Это просто потому что он во время бухича готовился к встрече с мю и посмотрел на свою голову парочку их игр
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Даже в хлам бухим выипал МЮ.
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На русне бы порешали, там смоловы и другие свинорусы творят че хотят .
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