Терри, вероятно, откажет "Спартаку" и может вернуться в "Астон Виллу"

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри готов отказаться от перехода в московский "Спартак" и вернуться в "Астон Виллу".

Напомним, Терри находится в поисках нового клуба с конца прошлого сезона, когда "Астон Вилла" была вынуждена прекратить сотрудничество с ветераном уже после одного года из-за серьезных финансовых проблем, вызванных невыходом в Премьер-Лигу.



Ранее в сентябре Джону поступило самое выгодное предложение из всех, что у него были. Получив положительную характеристику от Антонио Конте, экс-тренера "Челси" и своего бывшего босса по "Ювентусу", Массимо Каррера и его "Спартак" выразили готовность платить Терри 1.8 миллионов фунтов в год "чистыми".



На прошлой неделе Джон уже побывал в Риме, где в одной из клиник прошел медицинское обследование и обсудил заключительные детали однолетнего контракта с опцией продления на второй год.



37-летнему англичанину лишь оставалось поставить свою подпись под трудовым договором, однако Daily Mirror и Birmingham Mail предполагают, что этого так и не случится.



Сам Терри был готов отправиться на заработки в Москву на закате своей карьеры, однако у семьи футболиста появились серьезные сомнения касательно жизни в России — в том числе из-за того образа, который создан стране в английской прессе.



Эта ситуация может оказаться на руку "Астон Вилле", которая привлекла новых инвесторов и теперь хочет вернуть Терри. Конечно, клуб Чемпионшипа не готов платить столько, сколько "Спартак", однако бирмингемцы полны уверенности, что им тоже есть, чем заинтересовать Джона.



На возвращении Терри на "Вилла Парк" настаивает лично главный тренер "вилланов" Стив Брюс. Теперь ему лишь нужно убедить владельцев, что Джон действительно нужен команде.



Добавим, что в данный момент Терри поддерживает форму на базе "Челси" в Кобхэме. Защитник явно демонстрирует, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.