Терри, вероятно, откажет "Спартаку" и может вернуться в "Астон Виллу"
Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри готов отказаться от перехода в московский "Спартак" и вернуться в "Астон Виллу".
Напомним, Терри находится в поисках нового клуба с конца прошлого сезона, когда "Астон Вилла" была вынуждена прекратить сотрудничество с ветераном уже после одного года из-за серьезных финансовых проблем, вызванных невыходом в Премьер-Лигу.
Ранее в сентябре Джону поступило самое выгодное предложение из всех, что у него были. Получив положительную характеристику от Антонио Конте, экс-тренера "Челси" и своего бывшего босса по "Ювентусу", Массимо Каррера и его "Спартак" выразили готовность платить Терри 1.8 миллионов фунтов в год "чистыми".
На прошлой неделе Джон уже побывал в Риме, где в одной из клиник прошел медицинское обследование и обсудил заключительные детали однолетнего контракта с опцией продления на второй год.
37-летнему англичанину лишь оставалось поставить свою подпись под трудовым договором, однако Daily Mirror и Birmingham Mail предполагают, что этого так и не случится.
Сам Терри был готов отправиться на заработки в Москву на закате своей карьеры, однако у семьи футболиста появились серьезные сомнения касательно жизни в России — в том числе из-за того образа, который создан стране в английской прессе.
Эта ситуация может оказаться на руку "Астон Вилле", которая привлекла новых инвесторов и теперь хочет вернуть Терри. Конечно, клуб Чемпионшипа не готов платить столько, сколько "Спартак", однако бирмингемцы полны уверенности, что им тоже есть, чем заинтересовать Джона.
На возвращении Терри на "Вилла Парк" настаивает лично главный тренер "вилланов" Стив Брюс. Теперь ему лишь нужно убедить владельцев, что Джон действительно нужен команде.
Добавим, что в данный момент Терри поддерживает форму на базе "Челси" в Кобхэме. Защитник явно демонстрирует, что не собирается вешать бутсы на гвоздь.
12.09.2018 12:50
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Последние комментарии:
Вообще не интересно ни разу. Только Великий Ливерпуль.
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не думал, что тут столько реальной школоты, которые сейчас все в уроках, студентов, которые именно сидят на парах и учат. теперь ясно, почему большая часть обитателей тупо тролли, которые ничего не добились и на фапли "себя реализуют" во всей красе. ну и еще работники в катаре, ОАЭ, штатах, которым просто некогда тут отписывать, ведь зашибают бабло лопатами.
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Капитан
Лидер
Легенда
Железный Джей Ти
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СМ может играть в еврокубках на след. сезон... можно было бы попробовать. Джону побороться за место лигачемпионской зоне.
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даже не прошел "отбор" в Спартак) зашкварник года, но стульчаки снял со всех унитазов, везет в Бирмингем пацанам подарки
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Походу унитазы на стадионе Спартака были уже с подогревом
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Походу жены футболистов спартака были не по вкусу джона
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