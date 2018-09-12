Невилла беспокоит состояние Кейна

Эксперт Sky Sports Гари Невилл не понимает, почему главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не дал отдохнуть нападающему Харри Кейну.

По мнению Невилла, нападающий "Тоттенхэм" заметно устал после Чемпионата Мира и до сих пор нуждается в отдыхе. Вместо этого Саутгейт вызвал Кейна на матчи с Испанией и Швейцарией, в которых Харри выглядел крайне неубедительно.



"Меня беспокоит Харри Кейн. С 2015 года он провел 175 матчей. Это слишком много для нападающего. Забудьте о физической усталости. Он устал чисто морально".



"Я не думаю, что его вообще стоило вызывать. Тренер должен заботиться об игроках, следить из их состоянием. С 2015 года Кейну не хватает отдыха", - приводит слова Невилла The Telegraph.