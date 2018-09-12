Каррагер посоветовал Рэшфорду пойти по примеру Лукаку

Маркус Рэшфорд Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер посоветовал нападающему Маркусу Рэшфорду покинуть "Манчестер Юнайтед" и спуститься в клуб пониже.

На прошлой неделе аналогичный совет Рэшфорду дал обозреватель BBC Алан Ширер. Каррагер попросил Маркуса взять пример с Ромелу Лукаку, который в свое время покинул топ-клуб, но пару лет спустя вновь взобрался на вершину.

"Я не думаю, что Рэшфорд усадит Лукаку на лавку, но это не означает для него конец света. Лукаку был в свое время в "Челси", затем перешел в "Эвертон", стал там лучшим бомбардиром и заработал переход в "Манчестер Юнайтед".

"В клубах вроде "Эвертона" Рэшфорд сможет играть каждые выходные. Думаю, он и сам знает об этом. В прошлом сезоне он ужасно сыграл против "Брайтона", навлек на себя критику Моуриньо и снова уселся в запас. Топ-клубы не могут вечно давать второй шанс", - цитирует Каррагера Daily Mirror.




Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 12.09.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 692

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kapkarawka 12.09.2018 11:45 # kapkarawka
    из всей помойки муму, жаль только этого парня

    (ответить)

  2. hammersmith 12.09.2018 11:43 # hammersmith
    нужно больше рэшфорда

    (ответить)

  3. leon-britton 12.09.2018 11:39 # leon-britton
    Этот недоносок, какому провели шершавым мухомором по губам пойдет по примеру Анузая, то есть вникуда. Скриньте.

    (ответить)

  4. blackdreamer 12.09.2018 11:11 # blackdreamer
    ну карра , взял и тактично обоссал мю
    типо с одного середняка чёлчей трамплин в другой середняк мю минуя дубль лфк

    (ответить)

  5. ravi 12.09.2018 11:08 # ravi
    Лукаку взобрался на вершину )))))) с эвертона, буквально пересел в другой вагон одного поезда. А судя по таблице и названию так вообще в плацкарт

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: