Каррагер посоветовал Рэшфорду пойти по примеру Лукаку

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер посоветовал нападающему Маркусу Рэшфорду покинуть "Манчестер Юнайтед" и спуститься в клуб пониже.

На прошлой неделе аналогичный совет Рэшфорду дал обозреватель BBC Алан Ширер. Каррагер попросил Маркуса взять пример с Ромелу Лукаку, который в свое время покинул топ-клуб, но пару лет спустя вновь взобрался на вершину.



"Я не думаю, что Рэшфорд усадит Лукаку на лавку, но это не означает для него конец света. Лукаку был в свое время в "Челси", затем перешел в "Эвертон", стал там лучшим бомбардиром и заработал переход в "Манчестер Юнайтед".



"В клубах вроде "Эвертона" Рэшфорд сможет играть каждые выходные. Думаю, он и сам знает об этом. В прошлом сезоне он ужасно сыграл против "Брайтона", навлек на себя критику Моуриньо и снова уселся в запас. Топ-клубы не могут вечно давать второй шанс", - цитирует Каррагера Daily Mirror.