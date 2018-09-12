Каррагер посоветовал Рэшфорду пойти по примеру Лукаку
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер посоветовал нападающему Маркусу Рэшфорду покинуть "Манчестер Юнайтед" и спуститься в клуб пониже.
На прошлой неделе аналогичный совет Рэшфорду дал обозреватель BBC Алан Ширер. Каррагер попросил Маркуса взять пример с Ромелу Лукаку, который в свое время покинул топ-клуб, но пару лет спустя вновь взобрался на вершину.
"Я не думаю, что Рэшфорд усадит Лукаку на лавку, но это не означает для него конец света. Лукаку был в свое время в "Челси", затем перешел в "Эвертон", стал там лучшим бомбардиром и заработал переход в "Манчестер Юнайтед".
"В клубах вроде "Эвертона" Рэшфорд сможет играть каждые выходные. Думаю, он и сам знает об этом. В прошлом сезоне он ужасно сыграл против "Брайтона", навлек на себя критику Моуриньо и снова уселся в запас. Топ-клубы не могут вечно давать второй шанс", - цитирует Каррагера Daily Mirror.
12.09.2018 11:00
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Последние комментарии:
из всей помойки муму, жаль только этого парня
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нужно больше рэшфорда
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Этот недоносок, какому провели шершавым мухомором по губам пойдет по примеру Анузая, то есть вникуда. Скриньте.
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ну карра , взял и тактично обоссал мю
типо с одного середняка чёлчей трамплин в другой середняк мю минуя дубль лфк
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Лукаку взобрался на вершину )))))) с эвертона, буквально пересел в другой вагон одного поезда. А судя по таблице и названию так вообще в плацкарт
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