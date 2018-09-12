Фабиньо усомнился в решении "Челси" отпустить Бакайоко

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо усомнился в правильности решения "Челси" отпустить Тьемуэ Бакайоко в аренду в "Милан".

Бакайоко довольно невыразительно провел свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж" после перехода из "Монако" за 40 миллионов фунтов. Новый тренер "синих" Маурицио Сарри даже не захотел посмотреть на французского полузащитника в деле, сразу отправив Тьемуэ в Италию.



Однако Фабиньо считает, что его бывший партнер по "Монако" был вовсе не так плох, как об этом говорили люди. Бразилец советует "Челси" задуматься о возвращении Бакайоко.



"Я не думаю, что он был так уж плох. Я видел несколько матчей, и он всегда смотрелся хорошо, как мне кажется".



"Конечно, первый сезон в новом клубе — это всегда сложно, но я не ожидал, что он уйдет из "Челси". "Милан" получил отличного игрока. Уверен, он сможет доказать, насколько хорош, и продемонстрировать то, что демонстрировал в "Монако".



"Уверен, если он вернется в Англию, то будет сильнее и покажет каждому, на что способен", — сообщил Фабиньо Yahoo.