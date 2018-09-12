Ришарлисон сделал дубль за сборную Бразилии
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон отметился дублем и заработал пенальти в своем первом матче за сборную Бразилии в стартовом составе.
Перебравшись минувшим летом на "Гудисон Парк" из "Уотфорда" за 40 миллионов фунтов, Ришарлисон очень ярко начал свою карьеру в мерсисайдском клубе. 21-летний нападающий забил три гола в трех первых матчах и впервые в карьере был вызван в сборную своей страны.
Дебют Ришарлисона на международном уровне состоялся еще в минувшую пятницу, когда бомбардир "ирисок" появился на заключительные 15 минут победного для бразильцев матча против сборной США (2:0).
А накануне вечером Ришарлисон был впервые награжден местом в старте, сполна воспользовавшись своим шансом. Нападающий поучаствовал в разгроме Сальвадора в Вашингтоне со счетом 5:0, забив два гола и заработав 11-метровый для Неймара.
Richarlison scores twice on his full debut for Brazil last night as they beat El Salvador 5-0 #CapitalReports #EFC #Everton pic.twitter.com/4akzGqOl8X— CapitalLivNews (@CapitalLivNews) 12 сентября 2018 г.
12.09.2018 09:00
Просмотров: 505
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Теперь 40 мультов не выглядят такой космической суммой, что отдал за него "Эве".
(ответить)
Хороший игрок
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий