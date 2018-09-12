Ришарлисон сделал дубль за сборную Бразилии

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон отметился дублем и заработал пенальти в своем первом матче за сборную Бразилии в стартовом составе.

Перебравшись минувшим летом на "Гудисон Парк" из "Уотфорда" за 40 миллионов фунтов, Ришарлисон очень ярко начал свою карьеру в мерсисайдском клубе. 21-летний нападающий забил три гола в трех первых матчах и впервые в карьере был вызван в сборную своей страны.

Дебют Ришарлисона на международном уровне состоялся еще в минувшую пятницу, когда бомбардир "ирисок" появился на заключительные 15 минут победного для бразильцев матча против сборной США (2:0).

А накануне вечером Ришарлисон был впервые награжден местом в старте, сполна воспользовавшись своим шансом. Нападающий поучаствовал в разгроме Сальвадора в Вашингтоне со счетом 5:0, забив два гола и заработав 11-метровый для Неймара.



Метки видео, Ришарлисон, сборная Бразилии, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. empry 12.09.2018 09:20 # empry
    Теперь 40 мультов не выглядят такой космической суммой, что отдал за него "Эве".

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  2. tigerpool 12.09.2018 09:10 # tigerpool
    Хороший игрок

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