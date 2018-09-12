Игроки сборной Англии "кричали друг на друга" в перерыве матча с Швейцарией
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз рассказал, что у игроков сборной Англии состоялась перепалка в перерыве товарищеского матча против Швейцарии.
Накануне вечером подопечные Гарета Саутгейта отпраздновали минимальную победу над швейцарцами благодаря голу Маркуса Рэшфорда во втором тайме.
В первые 45 минут англичане показывали весьма посредственный футбол, что вызвало разочарование даже у них самих. В перерыве разговоры в раздевалке велись на повышенных тонах.
"Нас переигрывали. Это немного сбило нас с толку. Мы могли проигрывать в два или три мяча. Замечательно, что мы смогли покричать друг на друга и сказать друг другу, что каждый из нас был недостаточно хорош".
"Второй тайм не назовешь удивительным, но он был лучше первого, и мы предельно счастливы, что добились победы", — цитирует Роуза The Guardian.
12.09.2018 08:00
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