Игроки сборной Англии "кричали друг на друга" в перерыве матча с Швейцарией

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз рассказал, что у игроков сборной Англии состоялась перепалка в перерыве товарищеского матча против Швейцарии.

Накануне вечером подопечные Гарета Саутгейта отпраздновали минимальную победу над швейцарцами благодаря голу Маркуса Рэшфорда во втором тайме.



В первые 45 минут англичане показывали весьма посредственный футбол, что вызвало разочарование даже у них самих. В перерыве разговоры в раздевалке велись на повышенных тонах.



"Нас переигрывали. Это немного сбило нас с толку. Мы могли проигрывать в два или три мяча. Замечательно, что мы смогли покричать друг на друга и сказать друг другу, что каждый из нас был недостаточно хорош".



"Второй тайм не назовешь удивительным, но он был лучше первого, и мы предельно счастливы, что добились победы", — цитирует Роуза The Guardian.