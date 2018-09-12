"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Рабьо
"Тоттенхэм" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике ПСЖ Адриене Рабьо.
Как известно, ПСЖ так и не продал Рабьо минувшим летом, несмотря на истекающий в следующем году контракт Адриена и существовавший к игроку интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселоны" и "Ювентуса".
С окончанием лета спекуляции насчет будущего Рабьо не утихли. Сперва пресса принялась сватать 23-летнего француза в "Ливерпуль", а сейчас Paris United сообщает, что в борьбу за Адриена вступил "Тоттенхэм".
По информации издания, "шпоры" уже наладили контакт с представителями Рабьо, в котором главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино видит замену для Муссы Дембеле, который сам может стать следующим агентом следующим летом.
Добавим, учитывая свой статус, уже в январе Рабьо сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, если к тому времени не продлит сотрудничество с ПСЖ.
12.09.2018 07:00
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Дoлбаеб Михайло ты читай чё пишешь. Идиот узкоглазый
"следующим агентом следующим летом."
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средненкий игрок уровня пкба
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