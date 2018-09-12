"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Рабьо

"Тоттенхэм" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике ПСЖ Адриене Рабьо.

Как известно, ПСЖ так и не продал Рабьо минувшим летом, несмотря на истекающий в следующем году контракт Адриена и существовавший к игроку интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселоны" и "Ювентуса".



С окончанием лета спекуляции насчет будущего Рабьо не утихли. Сперва пресса принялась сватать 23-летнего француза в "Ливерпуль", а сейчас Paris United сообщает, что в борьбу за Адриена вступил "Тоттенхэм".



По информации издания, "шпоры" уже наладили контакт с представителями Рабьо, в котором главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино видит замену для Муссы Дембеле, который сам может стать следующим агентом следующим летом.



Добавим, учитывая свой статус, уже в январе Рабьо сможет заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов, если к тому времени не продлит сотрудничество с ПСЖ.