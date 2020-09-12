Боатенг подтвердил, что отказал "Юнайтед" летом

Джером Боатенг Защитник "Баварии" Джером Боатенг подтвердил, что минувшим летом мог уйти в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, экс-игрок "Манчестер Сити" был в списке главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, который рассчитывал обзавестись центральным защитником топ-уровня минувшим летом, но так и не смог этого сделать.

По словам 30-летнего немца, он самостоятельно принял решение отказаться от перехода в "Юнайтед", хотя эта возможность выглядела для него заманчиво.

"ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" делали запросы насчет меня. Я не хотел уходить из "Баварии", но был взволнован из-за новых вызовов, которые могли появиться передо мной. Я хорошо себя чувствую в "Баварии". Это один из крупнейших клубов в мире".

"Я позвонил Жозе Моуриньо и сказал ему, что его интерес — это честь для меня. Я поблагодарил его за те упорные старания, которые он прикладывал, чтобы заполучить меня".

"Я объяснил Жозе, что уйти из "Баварии" сложно, а если мне и суждено уйти, то это должен быть клуб, где абсолютно все на высшем уровне", — сообщил Боатенг Bild.



Метки Бавария, Боатенг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2018 06:00

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  1. tigerpool 12.09.2018 06:21 # tigerpool
    "Я объяснил Жозе, что уйти из "Баварии" сложно, а если мне и суждено уйти, то это должен быть клуб, где абсолютно все на высшем уровне", — сообщил Боатенг Bild.

    Одним словом в середняк не захотел

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  2. kapkarawka 12.09.2018 06:15 # kapkarawka
    если мне и суждено уйти, то это должен быть клуб, где абсолютно все на высшем уровне

    Источник: http://fapl.ru/posts/65178/

    обхаркал и обоссал МУМУ

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