Тухель советует Рабьо отказать грандам Премьер-Лиги

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель посоветовал полузащитнику Адриену Рабьо отказаться от переезда в Премьер-Лигу и остаться в Париже.

Как известно, у 23-летнего игрока сборной Франции уже в конце сезона истекает контракт. Рабьо до сих пор не продлевает сотрудничество с ПСЖ, из-за чего в прессе регулярно появляются слухи о предстоящем отъезде Адриена в Премьер-Лигу.



По данным инсайдеров, на полузащитника претендуют "Арсенал" и "Ливерпуль". Тухель советует французу отказать обоим клубам и продолжить развитие в Париже.



"Мне нравится работать с Адриеном. Ему пришлось нелегко этим летом, он пролетел мимо Чемпионата Мира. На его настрое это не сказалось, он продолжает усердно работать и выкладывается на максимум".



"Он много лет тренируется со звездами ПСЖ, поэтому у него большой опыт и одновременно большой потенциал. Он очень важен для нашей команды, нам нужны такие игроки", - сообщил Тухель RMC.